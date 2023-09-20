"أمازون" تنوي توظيف 250 ألف شخص مؤقتا بأجر يبدأ من 17 دولار للساعة

أعلنت أمازون عن نيتها توظيف 250 ألف موظف في موسم الأعياد القادم مقارنة بـ 200 ألف موظف في نفس الفترة العام الماضي.

وتتراوح الأجور بين 17 دولارًا إلى 28 دولارًا بالساعة، فيما قد تصل المكافآت إلى 3 آلاف دولار. وتأتي هذه الأرقام وسط نقص في العمالة تشهده الشركة بعد أن سرحت 18 ألف موظف بداية العام،وتعد أمازون ثاني أكبر جهة توظيف خاصة في الولايات المتحدة، بعد شركة وول مارت.

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بلغ عدد موظفي أمازون 1.46مليون شخص على مستوى العالم في نهاية يونيو الماضي، ويعمل معظمهم في قسم الخدمات اللوجستية والمستودعات التي تقوم بتخزين المنتجات وتعبئتها.