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شركة العرض المتقن
شركة العرض المتقن
سوق السعودية

"توبي" تعلن تجديد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول السعودي بـ 306.2 مليون ريال

حتى 30 سبتمبر 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأول السعودي، بقيمة 306.18 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل حتى 30 سبتمبر 2024.

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وأوضحت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

وأشارت إلى أن الهدف تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

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