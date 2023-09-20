سوق السعودية
"توبي" تعلن تجديد اتفاقية تسهيلات مع البنك الأول السعودي بـ 306.2 مليون ريال
حتى 30 سبتمبر 2024
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأول السعودي، بقيمة 306.18 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل حتى 30 سبتمبر 2024.
مادة اعلانية
وأوضحت أن الضمانات المقدمة لاتفاقية التسهيلات مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
وأشارت إلى أن الهدف تمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"جيفرز" للعربية: سببان رئيسيان لتوقعات "OECD" بنمو الاقتصاد السعوديمع تحسن السيولة لدى القطاع المصرفي قصص اقتصادية
-
انخفاض صادرات اليابان للشهر الثاني على التواليمع تراجع شحنات الوقود المعدني وأجهزة صنع الرقائق أسواق العربية 1230
-
الخدمات الصحية في إنجلترا تعمل بأقل عدد ممكن من الأطباء مع تصاعد إضرابهمالأطباء يصعدون خلافهم مع الحكومة البريطانية بشأن الأجور اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية