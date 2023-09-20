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سمو العقارية
شركة سمو العقارية
سوق السعودية

"سمو العقارية" توقع اتفاقية إدارة صندوق الإنماء أجياد العقاري مقابل 30 مليون ريال

مدة العقد 24 شهراً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية إدارة تطوير مشروع صندوق الإنماء أجياد العقاري في مكة المكرمة والبالغة مساحته 300 مليون متر مربع مع شركة الإنماء أجياد العقارية.

وقالت شركة سمو العقارية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستتقاضى أتعاب إدارة التطوير بقيمة 30 مليون ريال خلال مدة العقد.

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وأضافت أن مدة العقد 24 شهراً تبدأ من تاريخ استلام إذن المباشرة في العمل من أمانة العاصمة المقدسة.

من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بداية مدة العقد.

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