"الوطنية للإسكان" تؤجر عقارا لـ" المعذر ريت" مقابل 21.7 مليون ريال

وقعت شركة أصول وبخيت الاستثمارية بصفتها مديراً لصندوق المعذر ريت عقد إيجار ملزم مع الشركة الوطنية للإسكان لاستئجار كامل مساحة عقار برج الصحافة الأول البالغ مساحته 6300 متر مربع، لمدة 5 سنوات إيجارية ملزمة بقيمة إجمالية لكامل الفترة بلغت 21.73 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية "، اليوم الخميس، إن مدة العقد 5 سنوات ملزمة وتبدأ من تاريخ 1 ديسمبر 2023 وتنتهي في تاريخ 30 نوفمبر 2028.

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وأوضحت أن إجمالي قيمة الإيجار لأول سنتين 3.78 مليون ريال، وإجمالي قيمة الإيجار للثلاث سنوات الأخيرة 4.72 مليون ريال، ومتوسط الإيجار السنوي 4.34 مليون ريال.

وذكرت شركة أصول وبخيت الاستثمارية بصفتها مديراً لصندوق المعذر ريت أن الأثر المالي سيكون إيجابياً على الصندوق ابتداءً من الربع الرابع لعام 2023م حيث سيسهم ذلك في زيادة إيرادات الصندوق من هذا العقار مقارنة بالعام السابق.