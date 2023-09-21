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بنان العقارية
بنان العقارية
سوق السعودية

"بنان العقارية" تشتري أرضاً بمساحة 10 آلاف متر في الرياض بـ19.9 مليون ريال

بهدف زيادة محفظتها العقارية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة بنان العقارية عن إتمام إجراءات شراء أراضٍ في حي القادسية في مدينة الرياض بهدف زيادة المحفظة العقارية للشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها اشترت 10.07 ألف متر مربع تقريبا تمثل 25% من بلوكات رقم (15-18-19-20) من مخطط رقم 1358/ب في حي القادسية مدينة الرياض مقابل 19.9 مليون ريال.

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أوضحت الشركة أن أطراف الصفقة هم شركة بنان العقارية وفهد سعد المرزوق، وتم تمويل الصفقة من التسهيلات الممنوحة للشركة من بنك الرياض والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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وكانت الشركة أبرمت الصفقة بتاريخ 31 أغسطس 2023، وتوقعت أن ينعكس أثرها على الشركة وعملياتها عبر زيادة أرباح وإيرادات العام المالي 2023م.

وبينت أن عضو مجلس الإدارة نايف عبدالله الصفيان اشترى المساحة المتبقية وتقدر75% من البلوكات التي اشترتها الشركة.

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