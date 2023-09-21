اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سدافكو
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية"سدافكو"
سوق السعودية

"سدافكو" تبني مستودعا في "ينبع" على 5 آلاف متر مربع وبتكلفة 13 مليون ريال

يبدأ تشغيله في الربع الأول من 2025

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافق مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية"سدافكو" على تكـليف الإدارة التنفيذية بالمضي قدماً في بناء مستودع بمدينة ينبع على أرض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لمدة 20 عاما، تبدأ من 08-03-1444هـ ومساحتها 5.1 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن المستودع الجديد سوف يحل محل المستودع المستأجر الحالي، وسيوفر حلول بنية تحتية مستدامة لكل من عمليات التوزيع واللوجستيات مما يؤدي إلى توفير في التكاليف وفرص نمو في المستقبل.

مادة اعلانية

وأوضحت أن قرار مجلس الإدارة بخصوص المشروع بتاريخ اليوم 21 سبتمبر 2023، وستبدأ عمليات الإنشاء بتاريخ في الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023م.

خبيران للعربية: السعودية ستحقق مستهدفات رؤية 2030 قبل موعدها قصص اقتصادية خاص خبيران للعربية: السعودية ستحقق مستهدفات رؤية 2030 قبل موعدها

وتبلغ التكلفة التقديرية للمستودع 13 مليون ريال تقريباً (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، وستمولها الشركة من مواردها الذاتية، وتوقعت الانتهاء من إنشاء المستودع في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024م.

وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع أثر مالي على النمو والتوفـير في الفترات القادمة، عند البدء في تشغيله خلال الربع الأول من السنة المالية 2025.

ومن المقرر بدء الإنتاج التجريبي في الربع الرابع من السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024م، ويستمر لمدة شهر واحد، ثم يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الأول من عام 2025.

وذكرت "سدافكو" أن الجهة المنفذة أو الطرف الآخر في العقد هي شركة رفيق عبد القادر سليم كريديه للمقاولات، ذ.م.م (للقيام بالأعمال الإنشائية).

وأشارت إلى أنها سوف تعلن عن أي مستجدات جوهرية للمشروع عند حدوثها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترافق فريق إغاثة ميداني بين قمم سلسلة جبال الأطلس العربية ترافق فريق إغاثة ميداني بين قمم سلسلة جبال الأطلس
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط