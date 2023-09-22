الإمارات تمنح "الياه سات" عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم
العقد يتضمن توفير خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية
أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات" في الإمارات، اليوم الجمعة، حصولها على عقد من الحكومة بقيمة 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار) لتوفير خدمات اتصالات عبر الأقمار الصناعية.
وذكرت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي أن وحدتها الياه سات للخدمات الحكومية حصلت على أمر تكليف من حكومة الإمارات تتولى الياه سات بموجبه "توفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المدارة على مدى 17 عاما".
وأضافت أن العقد الجديد سيحل محل اتفاقيتين حاليتين بين حكومة الإمارات والياه سات، وهما اتفاقية خدمات سعة الأقمار الصناعية وتفويض الخدمات المدارة، لافتة إلى أن هاتين الاتفاقيتين ستنتهيان في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2026 على الترتيب، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وستتولى الياه سات توفير السعة والخدمات عبر القمرين الصناعيين الياه 1 والياه2 اللذين قيد التشغيل حاليا، على أن يتم تعزيز الخدمات عبر القمرين الجديدين الياه 4 والياه 5 المتوقع إطلاقهما في عامي 2027 و2028.
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