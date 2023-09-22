فيديوهات متداولة لتوصيل الطعام إلى الفضاء عبر شركة هنقرستيشن

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لتوصيل الطعام إلى الفضاء عبر شركة هنقرستيشن السعودية.

وقد أظهرت عملية توصيل طعام من الأرض إلى رواد فضاء خارج الغلاف الجوي، فيما أظهرت الفيديوهات متابعة المحطة الأرضية منذ انطلاق الطلب حتى وصوله لرواد الفضاء، بواسطة صندوق أصفر اللون ظهر على أحد جوانبه حرف "H" باللغة الإنجليزية.

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ويعتبر تطبيق "هنقرستيشن"، التطبيق السعودي الأول للتوصيل في المملكة، والذي يضم أكثر من 35ألف مطعم ومتجر.

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