بورصة الكويت
أسواق المال الكويتية توافق على اندماج "المزايا القابضة" و"دبي الأولى"
تبادل الأسهم ليكون 0.497 سهم من "المزايا" مقابل سهم واحد من "دبي الأولى"
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وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على اندماج شركتي المزايا القابضة ودبي الأولى للتطوير العقاري في كيان واحد.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم ضم شركة دبي الأولى إلى أصول ونشاطات شركة مزايا القابضة، وذلك عن طريق عملية تبادل الأسهم ليكون 0.497 سهم من أسهم "المزايا" مقابل سهم واحد من أسهم "دبي الأولى".
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يشار إلى أن شركة المزايا القابضة تمتلك نحو 89% بصورة مباشرة وغير مباشرة في شركة دبي الأولى للتطوير العقاري.
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