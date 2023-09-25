"كوكا كولا" تكشف عن أول مشروب يتم تطويره عبر الذكاء الاصطناعي

"الذكاء الاصطناعي هو المستقبل"، بحسب تصريحات لشركة "كوكا كولا".

أطلقت شركة المشروبات الغازية العملاقة هذا الشهر إصدارًا محدودًا من المشروبات الغازية التي تم إنشاؤها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

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توصف شركة "كوكا كولا" مشروب "Y3000" بأنها "أول نكهة ذات الطعم المستقبلي تم إنشاؤها بالاشتراك مع الذكاء البشري والاصطناعي".

كان طعم مشروب "Y3000" عبارة عن عملية من خطوتين. أولاً، قام الباحثون في الشركة بجمع "تفضيلات واتجاهات النكهة الرئيسية لفهم ما يتخيله المستهلكون ويفكرون به في الأذواق المستقبلية"، حسبما قال ممثل الشركة لـ"CNBC" الأميركية.

بعد ذلك، تم تحليل هذه المعلومات بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "كوكا كولا" للمساعدة في تطوير ملفات تعريف النكهة.

لا تصف شركة "كوكا كولا" مذاق النكهة الجديدة في أي من موادها، لكن المشروب يأتي في أصناف عادية وخالية من السكر.

وتم استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لتطوير التغليف المستقبلي للمشروب، والذي يتميز بشعار منقط، وألوان كروم نظيفة، بالإضافة إلى لمسات من اللون الأرجواني والوردي والأزرق.

وقالت المديرة الأولى للاستراتيجية العالمية في "كوكا كولا" أوانا فلاد في بيان صحفي: "بمساعدة التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتخيل "Coca-Cola Y3000 Zero Sugar" كيف يمكن أن يكون مذاق مشروب "كوكا كولا" من المستقبل وتقدم تجارب مبتكرة لاستكشاف المستقبل".

ستصاحب نكهة Y3000 أيضًا بعض الملابس المستقبلية. تتعاون شركة "كوكا كولا" مع العلامة التجارية الفاخرة للأزياء "Ambush" لإصدار مجموعة هذا الخريف.