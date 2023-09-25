سوق السعودية
حكم نهائي لصالح "مبكو" في دعوى عقارية ضدها لإثبات ملكية عقار
ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺔ اﻟﺷروق اﻟﻣﺗﻃﻮرة للتنمية
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أعلنت ﺷرﻛﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وإنتاج اﻟورق "ﻣﺑﻛو" ﻋن ﺻدور ﺣﻛم ﻧهائي ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤكمة الاستئناف بشأن دعوى عقارية مؤيد للحكم الابتدائي في دﻋوى عقارية ﺿدھﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺷرﻛﺔ اﻟﺷروق اﻟﻣﺗﻃﻮرة للتنمية ﻟﻠﻣطﺎلبة بإثبات ملكية ﻋﻘﺎر.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه ﺳﺒﻖ وﺻدر بالحكم قرار ﻗﻀﺎئي ﻧﮭﺎئي ﻟﺻﺎﻟحها.
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كانت "مبكو" قد أعلنت في يونيو الماضي، عن صدور حكم ابتدائي ﻣﻦ المحكمة اﻟﻌﺎﻣﺔ بجدة (اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺪﻋﺎوى الكبرى) ﻟﺼﺎﻟحها ﺑﺮد دﻋﻮى المدعية.
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