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الخليجية العامة للتأمين التعاوني
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سوق السعودية

"الخليجية العامة" تحصل على موافقة "المركزي" السعودي على منتج تأميني

يتضمن تأمين الأخطار المهنية للمهندسين المعماريين والمدنيين

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، عن حصولها على موافقة البنك المركزي السعودي النهائية على منتج لها.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن الموافقة تتضمن تسويق وبيع منتج تأمين الأخطار المهنية للمهندسين المعماريين والمدنيين والمقدم لعملاء المجموعات في المملكة العربية السعودية.

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