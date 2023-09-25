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سوق السعودية

"العقارية السعودية" تحصل مع شركائها على عقود بـ2.3 مليار ريال في مشروع القدية

عبر تحالف "بنية السعودية" و"إنفرارود للمقاولات"

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة العقارية السعودية عن توقيع عقود لحزمة أعمال مشاريع البنية التحتية مع شركة القدية للاستثمار لإحدى شركاتها التابعة "الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية "بنية" بالتحالف مع شركة إنفرارود للمقاولات.

وقالت "العقارية السعودية"، في بيان اليوم الاثنين على "تداول السعودية"، إن المشروع يتضمن إنشاء بعض شبكات البنية التحتية الرئيسية والجسور الأساسية لمشروع القدية، بما في ذلك بعض الطرق الرئيسية والثانوية وشبكات المرافق، وقنوات المرافق، وجسور المشاة، وقنوات تصريف مياه الأمطار.

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كما تتضمن الحزمة تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات تخزين مياه الري ومحطة ضخ وخزان تخزين مياه الشرب ومركز نقل النفايات الصلبة.

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وأضافت أن قيمة العقد تبلغ نحو 2.29 مليار ريال، ومدته 22 شهراً.

وسينعكس الأثر المالي للمشروع على الربع الرابع 2023 حتى الربع الثالث 2025.

وتعد شركة "بنية" إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنيه التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية (60%) منها.

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