ارتفاع أرباح "دار المركبة" 11% إلى 3.28 مليون ريال في النصف الأول

ارتفع صافي ربح شركة دار المركبة لتأجير السيارات بعد الزكاة والضرائب في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.2% إلى 3.28 مليون ريال، مقابل 2.95 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن إجمالي إيرادات النصف الأول من عام 2023 سجلت 30.58 مليون ريال مقابل 29.64 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي وبنمو نسبته 3.16%.

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وعزت الشركة النمو في الأرباح إلى زيادة حجم المبيعات عن الفترة السابقة بسبب زيادة نسبة التعاقدات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بجانب ترشيد المصروفات بسبب زيادة قدرة الشركة على وضع آليات مناسبة لتخفيض المصروفات.

وأشارت إلى تحسين هامش الربح عن طريق خفض المصروفات التشغيلية وتحسين التوريدات (موردين السيارات – مراكز صيانة السيارات وغيرهم من باقي الموردين).

كما ساهم تنوع المنتجات والخدمات و جودتها، وزيادة حجم الأسطول بالإضافات التي تمت على الأصول الثابتة، مما أثر إيجابا على حجم المبيعات.

ولفتت الشركة إلى أن المطلوبات المتداولة تجاوزت الموجودات المتداولة بمقدر 1.096 مليون ريال كما في 30 يونيو 2023م، ونظرا لتحقيق الشركة أرباح خلال الفترة الحالية فإن هذا الحدث لا يثير شكاً كبيراً حول قدرت الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة ولم يتم تعديل رأينا لهذا السبب.