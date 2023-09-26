الهيئة السعودية للسياحة ترسي مشروعا بـ 14.8 مليون ريال على "تام التنموية"

أعلنت شركة تام التنموية عن ترسية لمشروع تقديم الحلول الرقمية والخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير وتشغيل منصة خدمات سياحية لصالح الهيئة السعودية للسياحة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تاريخ الترسية الموافق 25 سبتمبر 2023، وقيمة العقد 14.83مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

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وذكرت الشركة أن التاريخ المتوقع لإبرام العقد الموافق 15 أكتوبر 2023، وأنها استلمت خطاب الترسية رسميًا من قبل الهيئة السعودية للسياحة في تاريخ 25 سبتمبر 2023، بينما تاريخ خطاب الترسية هو 21 سبتمبر 2023.