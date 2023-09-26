بنك أبوظبي الأول يتوقع جمع 750 مليون دولار من بيع سندات دولارية

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، اليوم الثلاثاء، أن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، حدد سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 200 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسنداته المتوقع أن يصدرها بقيمة 750 مليون دولار.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن بنك مشارك في ترتيب العملية أن أبوظبي الأول يعتزم بيع سندات من المستوى الثاني مقومة بالدولار لأجل 10 أعوام ونصف، وستكون غير قابلة للاستدعاء لمدة خمسة أعوام ونصف وستُسعر في وقت لاحق اليوم.

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