تحديث جديد لـ"تشات جي بي تي" لتعزيز التفاعل عبر الصوت والصورة

كشفت "أوبن آي أي" عن التحديث الجديد لتطبيقها "تشات جي بي تي" والذي سيمكن برنامج الدردشة من إجراء محادثات صوتية مع المستخدمين والتفاعل باستخدام الصور، مما يعزز المنافسة مع التقنيات المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "سيري" التابع لـ "آبل".

وقالت "أوبن آي أي"، يوم الاثنين، إن الميزة الصوتية "تفتح الأبواب أمام العديد من التطبيقات الإبداعية".

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ويشبه الخبراء التحديث الجديد بالتقنيات المساعدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي المماثلة مثل "سيري" و"أليكسا" الموجودة على منتجات "أمازون"، والتي يتم استخدامها غالبًا لضبط المنبهات والتذكيرات والقيام بأوامر مبنية على تقنية الصوت.

منذ ظهوره لأول مرة في العام الماضي، تم اعتماد "تشات جي بي تي" من قبل الشركات لمجموعة واسعة من المهام بدءًا من تلخيص المستندات وحتى كتابة رموز الكمبيوتر، مما أدى إلى إطلاق سباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لإطلاق منتجاتها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت "أوبن آي أي" إن "سبوتيفاي" تستخدم نفس التكنولوجيا لمقدمي البث الصوتي على المنصة لترجمة المحتوى الخاص بهم بلغات مختلفة.

من خلال دعم الصور، يمكن للمستخدمين التقاط صور للأشياء من حولهم ومطالبة برنامج الدردشة الآلي "باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، أو تحليل رسم بياني معقد".

تعد "Google Lens" من شركة "ألفابيت" حاليًا الخيار الشائع للحصول على معلومات حول الصور. سيتم إصدار ميزات "تشات جي بي تي" الجديدة للمشتركين في خطتي "Plus" و"Enterprise" خلال الأسبوعين المقبلين.