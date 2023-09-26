عمومية "معادن" تنتخب مجلس إدارتها لمدة 3 سنوات

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في اجتماعها أمس الاثنين 25 سبتمبر 2023، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة، والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 25 أكتوبر 2023 ولمدة 3 سنوات، حيث تنتهي في 24 أكتوبر 2026.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين هم كل من ياسر بن عثمان الرميان وخالد بن صالح المديفر، وريتشارد أوبراين، وصوفيا بيانكي، وجانيش كيشور، ومحمد بن يحيى القحطاني، وروبرت ويلت، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني، وعبدالله بن صالح بن جمعة، ونبيلة بنت محمد التونسي، ومنار بنت منيف المنيف.

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ووافقت الجمعية العامة للشركة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة، ابتداًء من تاريخ 25 أكتوبر 2023، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 24 أكتوبر 2026 علماً أن المرشحين وهم خالد بن صالح المديفر (عضو غير تنفيذي)، ومايك تشينغ (من خارج المجلس)، ومنار المنيف (عضو مستقل).