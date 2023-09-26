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شعار المطاحن الأولى
سوق السعودية

فرض غرامة بـ 6.3 مليون ريال على "المطاحن الأولى" في دعوى هيئة الأمن الغذائي

أكدت أن القرار قابل للتظلم خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "المطاحن الأولى" أنّها استلمت من لجنة النظر في مخالفات أحكام أو لوائح نظام مطاحن إنتاج الدقيق، القرار رقم (2) الصادر في القضية رقم (4) لعام 2023م، في الدعوى المقامة من قبل الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن القيمة الاجمالية للغرامات المفروضة 6.3 مليون ريال، عوضاً عن المبلغ المذكور سابقاً 69.76 مليون ريال والذي طالبت به الهيئة العامة للأمن الغذائي.

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وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي سلبي حيث قامت الشركة وبشكل تحفظي بتجنيب مخصص كجزء من المصاريف المستحقة في القوائم المالية لعام 2022م بمبلغ 8.85 مليون ريال.

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وأضافت أن إدارة الشركة ستقوم بمتابعة ومناقشة الإجراءات اللاحقة بما فيها الحق بشأن التظلم على القرار أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة السابعة والعشرين من نظام مطاحن إنتاج الدقيق.

وأكدت شركة المطاحن الأولى أنها تحترم قرار اللجنة وتؤكد سلامة إجراءاتها والتزامها الكامل بكافة الأنظمة والقوانين من قبل الجهات التنظيمية بما فيها الهيئة العامة للأمن الغذائي لما يحفظ حقوق مساهميها وعملائها. كما تتطلع الشركة للمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون الاختيار الأول والشريك المفضل في قطاعي الأغذية والأعلاف، والمصدر الموثوق للمنتجات الحيوية لأسواق ومجتمعات المنطقة.

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