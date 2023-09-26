"بنك أوف أميركا" يقوم بترقية 3 أسهم في قطاع السلع الفاخرة الأوروبية

قام بنك أوف أميركا بترقية تصنيف 3 أسهم في قطاع الملابس الفاخرة والتي باعتقاد البنك قد تخالف الاتجاهات السلبية التي يعاني منها القطاع في أوروبا.

انخفض مؤشر MSCI الأوروبي للسلع الفاخرة بنسبة 16% من أعلى مستوى له في 24 أبريل مع ظهور أدلة على تباطؤ الطلب في الربع الثالث. ويتوقع البنك الاستثماري أن تنخفض هوامش الربح بمقدار نقطة مئوية واحدة للقطاع حتى مع نمو إيرادات الربع الثالث بشكل متواضع.

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أجرى "بنك أوف أميركا" 7 تغييرات بالتصنيف في هذا القطاع، حيث خفض تصنيف كل من "ريتشمونت" و"برادا" إلى "محايدة". كما خفض سهم كل من "كيرينغ" و"تود" إلى "أداء ضعيف". وفي الوقت نفسه، قام البنك الاستثماري بترقية أسهم "Ermenegildo Zegna" و"باندورا" إلى "شراء"، و"هوغو بوس" إلى "أداء محايد" من "ضعيف".

يعتقد "بنك أوف أميركا" أن المستهلكين الأثرياء في الولايات المتحدة كانوا بمثابة "الكناري في منجم الفحم" منذ أن بلغ إنفاقهم على السلع الفاخرة ذروته في أوائل عام 2022. ومنذ ذلك الحين، عاد قطاع السلع الفاخرة في الولايات المتحدة إلى مستويات الطلب قبل الوباء خلال الأرباع الستة الماضية.

ويرى البنك الاستثماري أنه من المرجح أن يظهر نمط مماثل في أوروبا مع وصول الإنفاق في القارة إلى ذروته في وقت مبكر من هذا العام.

"عادة ما تكون التراجعات في القطاع فرصة شراء جذابة"، حيث قالت المحلل في "بنك أوف أميركا" آشلي والاس، في مذكرة للعملاء يوم 25 سبتمبر/أيلول إن "هذه المرة لن تكون الأمور مختلفة على الأرجح".

ومع ذلك، حذرت والاس المستثمرين أيضًا من الانتظار قبل الشراء عند المعدلات المنخفضة. وأضافت: "القطاع رخيص، ولكن في غياب التحفيز الكلي/التحفيز الإيجابي في الصين، فمن غير الواضح ما الذي سيدفع إلى إعادة التصنيف على المدى القريب".