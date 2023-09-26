سوق السعودية
"عزم" السعودية تعلن ترسية مشروع بـ15.2 مليون ريال مع بنك التنمية الاجتماعية
مدة العقد 12 شهراً
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مشروع تطوير وتشغيل الأنظمة التقنية والأمنية في إدارة تقنية المعلومات مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد 15.2 مليون ريال.
مادة اعلانية
وأضافت أن مدة العقد 12 شهرا، ويهدف المشروع لتقديم خدمات استشارية وتقنية لدعم بنك التنمية الاجتماعية.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2024-2025م.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
خبير للعربية: السياسات النقدية المتشددة تضعف زخم الطروحات الأوليةالفائدة المرتفعة تقلص الدخل المتاح للاستثمار قصص اقتصادية
-
متعاملون: تونس تشتري قمحاً ليناً وعلف شعير في مناقصة دوليةالقمح تم شراؤه على 4 شحنات تزن كل منها 25 ألف طن اقتصاد
-
الصين تضاعف إصدار السندات الحكومية 3 مرات بهدف دعم نمو الاقتصادبكين تستهدف إصدار سندات خاصة بمبلغ إجمالي 3.8 تريليون يوان بحلول نهاية هذا الشهر اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية