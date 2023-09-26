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عزم السعودية للاتصالات
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سوق السعودية

"عزم" السعودية تعلن ترسية مشروع بـ15.2 مليون ريال مع بنك التنمية الاجتماعية

مدة العقد 12 شهراً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات عن توقيع عقد مشروع تطوير وتشغيل الأنظمة التقنية والأمنية في إدارة تقنية المعلومات مع بنك التنمية الاجتماعية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن قيمة العقد 15.2 مليون ريال.

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وأضافت أن مدة العقد 12 شهرا، ويهدف المشروع لتقديم خدمات استشارية وتقنية لدعم بنك التنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام 2024-2025م.

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