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سوق السعودية

"نقي للمياه" تستكمل تنفيذ عقد شراء مشروع دواجن

الشركة أبرمت اتفاقيات توريد دواجن منتج للبيض

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "نقي للمياه" عن استكمال تنفيذ عقد شراء مشروع الدواجن وإبرام اتفاقيات توريد دواجن منتج للبيض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها استكملت كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بشراء مشروع الدواجن، مما نتج عنه تملكها كامل المشروع وبنسبة 100% لجميع أصوله.

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وأضافت أن الشركة عملت على توقيع اتفاقية توريد دواجن منتج للبيض من نوع لوهمان وبعدد 103,000 طائر وفقا للتالي:

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- تبلغ أعمار الدواجن التي تم الاتفاق على توريدها 17 أسبوعا، علما بأن الدواجن ستبدأ الإنتاج الكامل بعمر 20 أسبوعا.

- تساهم اتفاقية التوريد باستغلال الطاقة الاستيعابية الحالية للمشروع لتصل إلى نسبة 85% مقارنة بنسبة 42% عند شراء المشروع.

- تساهم الاتفاقية بزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 161% مقارنة بالقدرة الإنتاجية السابقة.

وأكدت الشركة، أنها تعمل على استغلال الطاقة الاستيعابية المتبقية للمشروع بالإضافة إلى رفع القدرة الإنتاجية من خلال زيادة كفاءة عناصر الإنتاج، ومن المتوقع أن يبدأ انعكاس الأثر المالي لهذه التطورات خلال الربع الرابع من العام المالي 2023م، وبشكل أفضل من التوقعات المبدئية عن الإعلان السابق.

وذكرت "قيمة اتفاقية التوريد تبلغ 2.41 مليون ريال ولا يوجد أي أثر مالي آخر".

وأوضحت أنه تم تمويل اتفاقية التوريد داخليا من المصادر الذاتية للشركة دون اللجوء إلى تمويل من أي طرف خارجي.

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