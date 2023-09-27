تعيين " عثمان العبد الكريم" رئيسا تنفيذيا لـ"نسيج للتقنية"

أعلنت شركة نسيج للتقنية عن قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 26 سبتمبر2023م بالموافقة على استقالة المهندس عبدالجبار عبدالرحمن العبدالجبار من منصبة كرئيس تنفيذي مع الإبقاء على منصبه كعضو منتدب، وذلك امتداداً لتنفيذ خطة الإحلال الوظيفي للشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مجلس الإدارة وافق أيضا على تعيين عثمان عبدالمحسن العبدالكريم بمنصب الرئيس التنفيذي، ابتداءً من تاريخ 1 أكتوبر2023م.

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وذكرت الشركة أن الرئيس التنفيذي الجديد حاصل على درجة الماجستير في هندسة الاتصالات من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، وبدأ حياته العملية في التسويق وتطوير الأعمال وذلك منذ انضمامه لنسيج في 2007 كمسؤول تسويق في وحدة خدمات المحتوى. تجاوزت خبرته العملية 15 عاما في نسيج تدرج خلالها في المناصب الإدارية في مجالات التسويق وتطوير الأعمال والمبيعات، حيث تقلد منصب مدير تطوير أعمال في 2011 ثم المدير الإقليمي للمبيعات لمكتب السعودية في 2019 وتولى إدارة المبيعات في نسيج عندما كلف نائباً للرئيس التنفيذي للمبيعات في آواخر 2021.