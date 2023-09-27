تعيين "عمرو فرغل" رئيسا تنفيذيا لـ"حلواني إخوان"

أعلنت شركة حلواني إخوان عن صدور قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بتاريخ 26 سبتمبر 2023م بالموافقة على تعيين المهندس عمرو بن وفيق فرغل رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من تاريخ 15 أكتوبر 2023م، خلفا للمهندس فواز بن محمد حلواني.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المهندس عمرو فرغل حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1989م. وتقلد عدة مناصب قيادية خلال فترة عمله الممتدة لفترة تزيد عن 30 عاما في كل من آسيا، الهند، الشرق الأوسط، وسط وشرق أوروبا، روسيا ورابطة الدول المستقلة وإفريقيا حيث كان آخرها العمل كرئيس تنفيذي للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا - قطاع المواد الغذائية).

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