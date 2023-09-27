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A woman is reflected next to the logo of the H&M fashion retailer in the newly opened Mall of Berlin shopping centre in Berlin, Germany, in this September 25, 2014 file photo. (File Photo: Reuters)
شعار شركة إتش أند إم
شركات

ثاني أكبر شركة لبيع الأزياء بالتجزئة في العالم تعزي تراجع مبيعات سبتمبر لهذا السبب

أكدت أن تخفيضات التكلفة ساهمت في زيادة الأرباح الفصلية للشركة

ستوكهولم - رويترز
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قالت شركة إتش أند إم للأزياء إن الطقس الحار على نحو غير معتاد في الكثير من أسواقها الأوروبية أرجأ بدء موسم التسوق الخريفي ودفع مبيعات سبتمبر/أيلول إلى التراجع، لكن تخفيضات التكلفة ساهمت في زيادة الأرباح الفصلية للشركة.

وقالت إتش أند إم، وأكبر منافس لها هي إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا، إن مبيعات سبتمبر/أيلول ستنخفض 10% على أساس سنوي قياسا بالعملات المحلية.

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وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة السويدية في الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 4.74 مليار كرونة (430.7 مليون دولار) مقابل 902 مليون كرونة قبل عام. وكان متوسط توقعات محللين استطلعت إل.إس.إي.جي آراءهم أرباحا بقيمة 4.72 مليار كرونة.

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وشملت نتائج العام الماضي تكلفة لمرة واحدة بلغت 2.1 مليار كرونة لتخارج الشركة من روسيا.

وأعلنت الشركة عودتها إلى منصة جيه دي.كوم، أحد أكبر منصات البيع عبر الإنترنت في الصين، بعد غياب مطول بسبب انتقادات لموقفها من مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في الصين.

وأعلنت الشركة أيضا عن برنامج لإعادة شراء الأسهم يبدأ اليوم الأربعاء وتعتزم من خلاله إعادة شراء ما تصل قيمته إلى 3 مليارات كرونة بحلول 31 مارس/آذار المقبل.

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