مساهمون يملكون 10% من أسهم "المصافي" السعودية يطلبون عزل مجلس الإدارة

أعلنت شركة المصافي العربية السعودية عن تلقّيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون ما نسبته 10% أو أكثر من رأسمال الشركة يطلبون فيه التصويت على عزل مجلس الإدارة في دورته الحالية، وعقد جمعية عمومية للتصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وقالت "المصافي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الشركة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلبات المذكورة، وسوف يتم الإعلان عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.

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وكانت شركة المصافي العربية السعودية تحولت للخسائر في الربع الثاني من العام الجاري، لتتكبد 1.36 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 21 مليون ريال في الربع المقارن قبل عام.

وعلى أساس ربعي، زادت خسائر الشركة في الربع الثاني بنسبة 263.2%، مقابل خسائر بـ 374.1 ألف ريال في الربع المقابل من 2022.

وأظهرت البيانات تحول الشركة للخسائر في النصف الأول من 2023، لتتكبد 1.73 مليون ريال، مقابل صافي أرباح 20.35 مليون ريال في النصف المقارن قبل عام.