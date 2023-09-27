"المياه الوطنية" ترسي مشروعا بـ200 مليون ريال على تابعة لـ"أميانتيت"

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن استلام إشعار بترسية مشروع بين شركة المياه الوطنية على الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع"وهي إحدى استثمارات شركة أميانتيت في قطاع المياه وتمتلك 50% من أسهمها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع 199.5 مليون ريال تقريبا والهدف منه هو تشغيل وصيانة شبكة المياه وملحقاتها بالعاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها، و تمت الترسية يوم 26 سبتمبر 2023.

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وأوضحت أن مدة العقد 60 شهرا ولا يوجد أطراف ذوي علاقة، ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2024.

وذكرت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وعن تاريخ توقيع العقد بعد استلام النسخة النهائية وتوقيعها من جميع الأطراف المعنية.