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سوق السعودية

"المياه الوطنية" ترسي مشروعا بـ200 مليون ريال على تابعة لـ"أميانتيت"

مدة العقد 60 شهرا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن استلام إشعار بترسية مشروع بين شركة المياه الوطنية على الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع"وهي إحدى استثمارات شركة أميانتيت في قطاع المياه وتمتلك 50% من أسهمها.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة المشروع 199.5 مليون ريال تقريبا والهدف منه هو تشغيل وصيانة شبكة المياه وملحقاتها بالعاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها، و تمت الترسية يوم 26 سبتمبر 2023.

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وأوضحت أن مدة العقد 60 شهرا ولا يوجد أطراف ذوي علاقة، ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2024.

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وذكرت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وعن تاريخ توقيع العقد بعد استلام النسخة النهائية وتوقيعها من جميع الأطراف المعنية.

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