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اكتتابات

تغطية اكتتاب "أو كيو لشبكات الغاز" العمانية خلال يوم من افتتاح سجل الأوامر

سيصبح الأكبر في تاريخ سلطنة عمان

دبي - العربية.نت
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تمت تغطية الشريحة المؤسسية لاكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز" العمانية عدة مرات عند الحد الأعلى من النطاق السعري بحلول نهاية تعاملات اليوم الأول من فترة بناء سجل الأوامر وتمثل فئة المؤسسات 40% من حجم الطرح.

ومن المتوقع أن يجمع الطرح ما يصل إلى 771 مليون دولار إذا تم تسعيره عند الحد الأعلى للنطاق البالغ 140 بيسة، ليتفوّق بذلك على طرح شركة العمانية للاتصالات البالغة قيمته 748 مليون دولار، والذي يُعد حالياً أكبر إدراج في السلطنة.

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ومن المقرر أن يشتري صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة" فلوكسيز بيلجم -Fluxys Belgium"وجهاز قطر للاستثمار 30% من الاكتتاب كمستثمرين رئيسيين، في حين تمثل شريحة الأفراد 30% من الاكتتاب العام.

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