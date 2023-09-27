"تهامة" تسلم مقترح إعادة التنظيم المالي للمحكمة التجارية بالرياض

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، عن قيام أمين إجراء إعادة التنظيم المالي أسامة السديس بتسليم مقترح إعادة التنظيم المالي (خطة إعادة التنظيم المالي) للمحكمة التجارية بالرياض، اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

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وكانت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة" أعلنت عن صدور قرار المحكمة التجارية بمدينة الرياض بتمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لمدة 150 يوما.