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سوق السعودية

"تهامة" تسلم مقترح إعادة التنظيم المالي للمحكمة التجارية بالرياض

كانت المحكمة التجارية قررت في يونيو تمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لـ 150 يوماً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، عن قيام أمين إجراء إعادة التنظيم المالي أسامة السديس بتسليم مقترح إعادة التنظيم المالي (خطة إعادة التنظيم المالي) للمحكمة التجارية بالرياض، اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص.

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وكانت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة" أعلنت عن صدور قرار المحكمة التجارية بمدينة الرياض بتمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لمدة 150 يوما.

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