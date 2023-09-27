سوق أبوظبي
"دانة غاز" الإماراتية تعين رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة
اعتباراً من السادس من نوفمبر
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أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها وافق على تعيين ريتشارد هول رئيساً تنفيذياً للمجموعة اعتباراً من السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ولم تذكر الشركة في بيانها إلى بورصة أبوظبي المزيد من التفاصيل، وفقاً لـ"وكالة أنباء العالم العربي".
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وسيحل هول محل الرئيس التنفيذي باتريك ألمان وارد الذي انضم إلى الشركة في عام 2012 ليشغل أولاً منصب المدير العام لشركة دانة غاز مصر قبل أن يختاره مجلس الإدارة ليتولى منصب الرئيس التنفيذي.
وتملك دانة غاز أصولاً في مجالات استكشاف الغاز وإنتاجه ومعالجته ونقله في كل من الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق.
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