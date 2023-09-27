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شركة سبكيم العالمية مناسبة
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"
سوق السعودية

"سبكيم" تتسلم موافقة تخصيص اللقيم لإنشاء مصنع "الأمونيا الزرقاء" بالسعودية

بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، اليوم الأربعاء، عن تسلم موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مصنع إنتاج الأمونيا الزرقاء (منخفض الكربون) في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 1.2 مليون طن سنوياً.

وقالت "سبكيم" في بيان على "تداول السعودية"، إنها ستقوم باستخدام التقنيات الرائدة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة واللقيم.

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وأشارت الشركة إلى جهود وزارة الطاقة المبذولة لتحقيق طموح المملكة بأن تكون رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة على المستوى العالمي من خلال تمكين ودعم الشركات المحلية العاملة في القطاع والذي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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