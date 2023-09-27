"سلوشنز" توقع عقودا بقيمة 300 مليون ريال مع "إس تي سي"

وقعت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" مجموعة عقود مع شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" (طرف ذو علاقة) لتوفير خدمات مدارة شاملة من خلال بناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية في مراكز البيانات وإدارة وتشغيل البنية التحتية للتطبيقات المختلفة التابعة لشركة "إس تي سي".

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الترسية تمت يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 وتم توقيع العقد في اليوم ذاته بقيمة 300 مليون ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ومدته عامان.

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ويتضمن العقد تشغيل وإدارة البنية التحتية للتطبيقات بمختلف النطاقات (الخوادم، والشبكات الداخلية وغيرها)، وبناء وتوسعة منصات البنية التحتية السحابية وتوفير الخدمات الاستشارية السحابية.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من العام 2023م.

وأشارت إلى أن العقد موقع مع طرف ذى علاقة وهي مجموعة "إس تي سي" التي تعتبر المساهم الأكبر في "سلوشنز" بحصة تبلغ 79%.