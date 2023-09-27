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قطر للطاقة
قطر للطاقة
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"قطر للطاقة" توقع عقداً بـ 3.9 مليار دولار مع "هيونداي للصناعات الثقيلة"

الاتفاقية تتضمن بناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال

دبي - رويترز
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أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقية بقيمة 14.2 مليار ريال قطري‭‭‭ ‬‬‬(3.90 مليار دولار) مع شركة هيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.

وقالت الشركة المملوكة للدولة في بيان، إن الصفقة ستدعم "الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وجولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل".

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ومن شأن خطة توسعة حقل الشمال أن تعزز وضع قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتشمل الخطة ست قاطرات للغاز الطبيعي المسال مما سيرفع طاقة التسييل من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول عام 2027.

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وقالت الشركة "إلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها قطر للطاقة في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن اتفاقية اليوم ترفع إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى قطر للطاقة وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل" في المرحلة الثانية.

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