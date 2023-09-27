"ميدغلف" تؤكد توافق أنشطتها مع الضوابط الشرعية

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" عن استلامها إفادة تؤكد اكتمال عملية مراجعة أنشطة الشركة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة، حيث تؤكد توافق أنشطتها مع "الضوابط الشرعية" المحددة من قبل اللجنة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأنشطة تتضمن الآتى:

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1- فصل حسابات المساهمين عن حسابات حملة الوثائق.

2 - استثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق).

3 - منتجات التأمين.

وأضافت أن اللجنة ستتولى مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على العمليات والأنشطة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية.

وتابعت "من أجل تقييم التزام الشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي".