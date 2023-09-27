اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

"ميدغلف" تؤكد توافق أنشطتها مع الضوابط الشرعية

بعد اكتمال عملية مراجعة أنشطتها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف للتأمين" عن استلامها إفادة تؤكد اكتمال عملية مراجعة أنشطة الشركة من قبل لجنة الرقابة الشرعية المعينة من قبل دار المراجعة الشرعية بصفتها المستشار الشرعي الخاص بالشركة، حيث تؤكد توافق أنشطتها مع "الضوابط الشرعية" المحددة من قبل اللجنة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الأنشطة تتضمن الآتى:

"مركز كوروم": تباطؤ السوق العقارية سيكون أحد المخاطر المصاحبة لارتفاع أسعار الفائدة  جرس الإغلاق خاص "مركز كوروم": تباطؤ السوق العقارية سيكون أحد المخاطر المصاحبة لارتفاع أسعار الفائدة 
مادة اعلانية

1- فصل حسابات المساهمين عن حسابات حملة الوثائق.

2 - استثمارات الحسابات (حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق).

3 - منتجات التأمين.

وأضافت أن اللجنة ستتولى مع الدار مسؤولية الرقابة والمراجعة على العمليات والأنشطة المذكورة أعلاه من الناحية الشرعية.

وتابعت "من أجل تقييم التزام الشركة بالسياسات والإجراءات الشرعية والمبادئ التوجيهية والإبلاغ عن أي خلل في التطبيق ستقوم الدار بالتدقيق الشرعي على أعمال الشركة وفقًا لمعيار الحوكمة الشرعية رقم 2 الصادر عن الأيوفي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية توثق عمليات استقبال مصابي حريق الحمدانية في مستشفى طوارئ أربيل العربية توثق عمليات استقبال مصابي حريق الحمدانية في مستشفى طوارئ أربيل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط