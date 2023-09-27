بورصة الكويت
"مينزيز" التابعة لـ"أجيليتي" الكويتية تفوز بـ7 تراخيص مناولة أرضية في مطارات إسبانيا
لمدة سبع سنوات
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فازت شركة "مينزيز" المملوكة بالكامل لأجيليتي الكويتية، بـ7 تراخيص مناولة أرضية من قبل هيئة المطارات الإسبانية لمدة سبع سنوات.
وستسمح هذه التراخيص لـ"مينزيز" بتقديم خدمات مدرج الطائرات وخدمات الركاب ابتداء من عام 2024 إلى عام 2031.
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ومن المتوقع تحقيق إيرادات إضافية وفقا للتراخيص الممنوحة تتراوح ما بين 295 مليون دينار و327 مليون دينار على مدى 7 سنوات.
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