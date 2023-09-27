اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بورصة الكويت

"مينزيز" التابعة لـ"أجيليتي" الكويتية تفوز بـ7 تراخيص مناولة أرضية في مطارات إسبانيا

لمدة سبع سنوات

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فازت شركة "مينزيز" المملوكة بالكامل لأجيليتي الكويتية، بـ7 تراخيص مناولة أرضية من قبل هيئة المطارات الإسبانية لمدة سبع سنوات.

وستسمح هذه التراخيص لـ"مينزيز" بتقديم خدمات مدرج الطائرات وخدمات الركاب ابتداء من عام 2024 إلى عام 2031.

مادة اعلانية

ومن المتوقع تحقيق إيرادات إضافية وفقا للتراخيص الممنوحة تتراوح ما بين 295 مليون دينار و327 مليون دينار على مدى 7 سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ناج من الحريق يروي للعربية ما حصل داخل قاعة الأفراح في الحمدانية ناج من الحريق يروي للعربية ما حصل داخل قاعة الأفراح في الحمدانية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط