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OpenAI and ChatGPT logos are seen in this illustration taken, February 3, 2023. (Reuters)
شعار شركة "OpenAI" مالكة "ChatGPT"
ذكاء اصطناعي

"OpenAI" تحاول رفع تقييمها 3 أضعاف لـ90 مليار دولار

عبر بيع محتمل للأسهم

دبي - العربية.نت
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "OpenAI"، والتي تمتلك "ChatGPT"، تتحدث مع المستثمرين حول احتمالية بيع أسهم من شأنه أن يقدر قيمة الشركة الناشئة بما يتراوح بين 80 مليار دولار و90 مليار دولار.

وقالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات لم تحدد هويتهم، إن مثل هذا التقييم سيكون تقريبًا ثلاثة أضعاف ما تم تقييمه لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة في وقت سابق من هذا العام.

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وستسمح الصفقة للموظفين ببيع أسهمهم الحالية بدلا من إصدار الشركة لأسهم جديدة لجمع رأسمال جديد، وفقا للصحيفة. وقال الأشخاص إن شركة "OpenAI" بدأت في حث المستثمرين على الصفقة على الرغم من أن الشروط قد تتغير.

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ومن شأن التقييم الذي لا يقل عن 80 مليار دولار أن يجعل "OpenAI" واحدة من الشركات الناشئة الأكثر قيمة في العالم.

استثمرت شركة "مايكروسوفت" 13 مليار دولار في شركة "OpenAI"، التي شارك في تأسيسها سام ألتمان. وأفادت "بلومبرغ" أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار دولار، حيث تتبنى الشركات التكنولوجيا التقنية.

تعتبر "OpenAI" واحدة من عدد قليل من الشركات في طليعة الذكاء الاصطناعي التوليدي. منذ ظهور "ChatGPT" لأول مرة في نوفمبر، عملت "OpenAI" مع شركات بدءًا عديدة منها ناشئة ومنها كبرى لدمج التكنولوجيا في أعمالها ومنتجاتها.

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