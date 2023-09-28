الرئيسة التنفيذية لـ"إكس": المنصة قد تدر أرباحا العام المقبل

قالت الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك يوم الأربعاء إن الشركة يمكن أن تحقق أرباحا في أوائل 2024.

وأضاف ياكارينو حلال مؤتمر أن حوالي 1500 معلن عادوا إلى منصة "إكس- تويتر سابقاً"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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كان ماسك، قد قال إن موقع "إكس- تويتر سابقاً" يتجه لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2023، انخفاضا من 5.1 مليار دولار في عام 2021.

وبعد تسريح آلاف الموظفين وانسحاب معلنين وخفض فواتير الخدمات السحابية، قال ماسك إن الشركة قلصت مصروفاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليار دولار كانت متوقعة في عام 2023. ويتعين على تويتر أيضاً سداد مدفوعات فوائد سنوية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.