اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار إكس الجديد - رويترز
شعار إكس الجديد - رويترز
تويتر

الرئيسة التنفيذية لـ"إكس": المنصة قد تدر أرباحا العام المقبل

قالت إن 1500 معلن عادوا إلى المنصة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك يوم الأربعاء إن الشركة يمكن أن تحقق أرباحا في أوائل 2024.

وأضاف ياكارينو حلال مؤتمر أن حوالي 1500 معلن عادوا إلى منصة "إكس- تويتر سابقاً"، نقلاً عن وكالة "رويترز".

مادة اعلانية

كان ماسك، قد قال إن موقع "إكس- تويتر سابقاً" يتجه لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2023، انخفاضا من 5.1 مليار دولار في عام 2021.

وبعد تسريح آلاف الموظفين وانسحاب معلنين وخفض فواتير الخدمات السحابية، قال ماسك إن الشركة قلصت مصروفاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليار دولار كانت متوقعة في عام 2023. ويتعين على تويتر أيضاً سداد مدفوعات فوائد سنوية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترافق فلاحين في جني محصول التفاح من المناطق المنكوبة العربية ترافق فلاحين في جني محصول التفاح من المناطق المنكوبة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط