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شعار الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مناسبة
شعار الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
سوق السعودية

"المتقدمة" تحصل على 1.6 مليار ريال تسهيلات من "الأهلي السعودي"

بغرض تمويل أغراض الشركة العامة

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي من البنك الأهلي السعودي لتمويل أغراض الشركة العامة.

وقالت "المتقدمة" في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إنها حصلت على التسهيلات بتاريخ الأربعاء 27 سبتمبر 2023 ومدتها 5 سنوات وقدمت سندات لأمر كضمانات مقابل التمويل.

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وذكرت "المتقدمة" أن هذه التسهيلات الائتمانية تم الحصول عليها من خلال الحصول على شروط تجارية أفضل وأسعار تنافسية.

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