مجلس إدارة "آفاق الغذاء" يكلف "أحمد العرفج" بمهام الرئيس التنفيذي

قرر مجلس إدارة شركة آفاق الغذاء بتاريخ الموافق 27 سبتمبر 2023 الموافقة على إنهاء عقد عمل الرئيس التنفيذي محمد بن عبدالعزيز الشتوي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر تكليف أحمد بن محمد العرفج بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتبارًا من يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ، و يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب.

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وأضحت أن الرئيس التنفيذي المكلف أحمد بن محمد العرفج , حاصل على شهادة البكالوريوس في الدراسات الإسلامية من جامعة الملك فيصل وله خبرة تزيد على 20 عام في مجال الأغذية منها 10 سنوات في مجال الصناعات الغذائية وهو مؤسس شركة آفاق الغذاء وعمل مديرا تنفيذيا لها قبل تحولها لشركة مساهه من من 2018م الى 2022م ثم رئيسا تنفيذيا لشركة آفاق الغذاء بعد تحولها إلى شركة مساهمة من 2022 إلى 30 أبريل 2023.