مجلس إدارة "الدولية للموارد البشرية" يوافق على الانتقال إلى السوق الرئيسية

قرر مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية بالإجماع في اجتماعه بتاريخ 27 سبتمبر 2023م الموافقة على الانتقال إلى من السوق الموازية "نمو" إلى السوق الرئيسية في "تداول السعودية".

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الخميس، إنها ستعلن لمساهميها عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

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وأوضحت "الدولية للموارد البشرية" أن الانتقال إلى السوق الرئيسية يخضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.