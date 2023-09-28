اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أليانز السعودي الفرنسي
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني- "أليانز إس إف"
سوق السعودية

"أدنيك" الإماراتية تستحوذ على 51% من "أليانز السعودي الفرنسي"

مقابل 133 مليون دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني- "أليانز إس إف"، اليوم الخميس، عن تلقيها إشعاراً من شركة "أليانز إس إي" بقرارها لبيع كامل أسهمها في "أليانز إس إف".

وتمتلك شركة "أليانز إس إي" بشكل غير مباشر من خلال شركاتها التابعة وهي شركة أليانز يوروب بي في وشركة اليانز فرانس وشركة اليانز مينا هولدينغ (برمودا ليمتد) 51% في "أليانز إس إف" وذلك لصالح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين- "أدنيك".

مادة اعلانية

وقالت "أليانز إس إف" في بيان على "تداول السعودية"، إن الشركات التابعة الثلاث وقعت اتفاقية بيع وشراء ملزمة قانونيا مع "أدنيك" تستحوذ بموجبها "أدنيك" على أسهم البيع بسعر إجمالي يبلغ نحو 133.069 مليون دولار ما يعادل 499.008 مليون ريال، ويخضع إتمام الصفقة بأكملها لشروط وموافقات نظامية معينة.

أسعار النفط ترتفع فوق 97 دولارا.. أعلى مستوى منذ أغسطس 2022 طاقة أسعار النفط أسعار النفط ترتفع فوق 97 دولارا.. أعلى مستوى منذ أغسطس 2022

وبإتمام الصفقة بأكملها، ستملك "أدنيك" 51% من رأس مال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني- "أليانز إس إف"، بشكل مباشر وستتوقف شركة "أليانز إس إي" عن امتلاك أي أسهم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت "أليانز إس إف"، إنه من غير المتوقع أن يكون للتغيير في الملكية أي تأثير على استمرارية خدمات التأمين التي تقدمها الشركة لعملائها وشركائها في المملكة. وستواصل الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العروس الأشورية حنين تنجو من حريق الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها العروس الأشورية حنين تنجو من حريق الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط