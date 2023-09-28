"أدنيك" الإماراتية تستحوذ على 51% من "أليانز السعودي الفرنسي"

أعلنت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني- "أليانز إس إف"، اليوم الخميس، عن تلقيها إشعاراً من شركة "أليانز إس إي" بقرارها لبيع كامل أسهمها في "أليانز إس إف".

وتمتلك شركة "أليانز إس إي" بشكل غير مباشر من خلال شركاتها التابعة وهي شركة أليانز يوروب بي في وشركة اليانز فرانس وشركة اليانز مينا هولدينغ (برمودا ليمتد) 51% في "أليانز إس إف" وذلك لصالح شركة أبوظبي الوطنية للتأمين- "أدنيك".

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وقالت "أليانز إس إف" في بيان على "تداول السعودية"، إن الشركات التابعة الثلاث وقعت اتفاقية بيع وشراء ملزمة قانونيا مع "أدنيك" تستحوذ بموجبها "أدنيك" على أسهم البيع بسعر إجمالي يبلغ نحو 133.069 مليون دولار ما يعادل 499.008 مليون ريال، ويخضع إتمام الصفقة بأكملها لشروط وموافقات نظامية معينة.

وبإتمام الصفقة بأكملها، ستملك "أدنيك" 51% من رأس مال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني- "أليانز إس إف"، بشكل مباشر وستتوقف شركة "أليانز إس إي" عن امتلاك أي أسهم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقالت "أليانز إس إف"، إنه من غير المتوقع أن يكون للتغيير في الملكية أي تأثير على استمرارية خدمات التأمين التي تقدمها الشركة لعملائها وشركائها في المملكة. وستواصل الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينه.