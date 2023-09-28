"المصرية للاتصالات" توقع اتفاقا لربط الكابل البحري "ميدوسا" بالبحر الأحمر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الخميس عن توقيع اتفاق مع شركة أفريكس تليكوم وميدوسا لربط الكابل البحري ميدوسا، الأكبر في البحر المتوسط، بالبحر الأحمر عبر الأراضي المصرية.

وقالت الشركة في بيان إن من المقرر إنزال الكابل الذي يزيد طوله عن 8760 كيلومترا في مدينة بورسعيد بحلول 2025 ليجري ربطه بمحطات الإنزال الخاصة بالمصرية للاتصالات على ساحل البحر الأحمر في السويس والزعفرانة ورأس غارب من خلال مسارات أرضية وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وأضاف البيان أن التوقيع جاء على هامش المؤتمر العالمي للكابلات البحرية المنعقد في سنغافورة وأن الاتفاقية ستسهم في ربط جميع نقاط الإنزال الخاصة بنظام الكابل البحري على ساحل البحر المتوسط في أوروبا وشمال أفريقيا بالبحر الأحمر مباشرة.