"المناولة للشحن" تعتزم إضافة نشاط النقل المبرد

أعلنت شركة المناولة للشحن "مناولة" عن الشروع في إضافة نشاط النقل المبرد لنقل الأدوية والأغذية المبردة إضافة إلى أنشطتها الحالية، ولن يكون هناك أثر مالي إلى حين تدشين الخدمة وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس،إنها ستبدأ تنفيذ المشروع بتاريخ 1 أكتوبر 2023، بتكلفة مليون ريال كمرحلة أولى وسيتم تمويل المشروع ذاتيا، وتوقعت إتمام إنشاء المشروع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

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وتوقعت الشركة أثرا ماليا إيجابيا على نتائجها على أن يبدأ الأثر في الربع الأول من عام 2024، وذكرت أن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج التجريبي بنهاية ديسمبر المقبل.