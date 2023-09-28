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الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن السعودية
الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن"
شركات

"مدن" السعودية تعلن إنشاء مجمع صناعي للأدوية في سدير

باستثمارات حجمها 500 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية "مدن" اتفاقية إنشاء مجمع صناعي متطور ومتكامل للأبحاث والتصنيع الدوائي، باستثمارات حجمها 500 مليون ريال من قِبل شركة "إيڤا فارما".

ويهدف المشروع إلى تطوير إيجاد صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المملكة من تبوء مكانتها كقوة صناعية ومركز لوجستي للقاحات والأدوية وفق و"كالة الأنباء السعودية".

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وخصَّصت "مدن" أرضاً صناعية مساحتها 50 ألف متر مربع بمدينة سدير للصناعة والأعمال؛ لإنشاء المجمع الصناعي الذي يستهدف إطلاق أكثر من 150 منتجاً دوائياً بواقع 990 مليون وحدة سنوياً.

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ويغطي انتاج المصنع مجالات الأدوية الحيوية واللقاحات ومثبطات المناعة وعلاجات الأورام التي تتطلب تقنيات حديثة، بالإضافة لترسيخ التقنية التي يوفرها مركز البحث والتطوير بالمجمع، وخطط التعاون مع الجامعات والمستشفيات بالمملكة لتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات الإنتاج.

ويضم المجمع الصناعي 5 مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية وعلاجات الأورام، وصناعة الأقراص والكبسولات والأشكال الصيدلانية المُتطورة، إلى جانب مثبطات المناعة ومصنع إنتاج اللقاحات.

وستكون عمليات المصنع مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان كفاءة الطاقة، وممارسات توجيه المياه، وكذلك التركيز على مبادئ الكيمياء الخضراء، إضافة إلى تعزيز سلاسل التوريد الشفافة، واعتماد إجراءات التعبئة المستدامة.

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