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People exit an HSBC branch at Dubai Internet City in Dubai January 4, 2012. (Reuters)
أحد أفرع HSBC
الصين

"HSBC" يجري محادثات للاستحواذ على بعض أعمال "سيتي غروب" في بالصين

الصفقة قد تشهد انتقال بعض من الموظفين من "HSBC" إلى "سيتي غروب"

دبي - العربية.نت
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تجري "سيتي غروب" محادثات لبيع أعمالها الخاصة بثروات التجزئة الداخلية في الصين إلى بنك "HSBC" والذي بدوره يحاول تعزيز وجوده في الصين، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص لـ"بلومبرغ" إن أعمال ثروة التجزئة التابعة لـ"سيتي" في الصين لديها حوالي 4 مليارات دولار من الأصول والودائع وحوالي 400 موظف، سيتم نقلهم إلى "HSBC" إذا تمت الصفقة.

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وقال أحد الأشخاص إن الصفقة قد يتم الإعلان عنها في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وقالت "سيتي" في أواخر العام الماضي إنها ستنهي أعمالها المصرفية الاستهلاكية في الصين، وتتخارج من منتجات مثل الودائع والتأمين والرهون العقارية. وقال البنك الأميركي في ذلك الوقت إنه سيواصل متابعة مبيعات المحافظ من أعماله المصرفية الاستهلاكية الصينية.

يسعى بنك "HSBC" ليصبح رائداً في واحدة من أسرع أسواق الثروة نمواً في العالم كجزء من محوره في استراتيجية في آسيا.

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