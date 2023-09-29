صندوق سيادي خليجي يستثمر 500 مليون إسترليني في "المياه البريطانية"
سيفرن ترنت البريطانية تخطط لجمع 1.22 مليار دولار من أسهم جديدة
قالت شركة المياه البريطانية "سيفرن ترنت" اليوم الجمعة إنها ستجمع مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه إسترليني (611.9 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري.
ويأتي هذا الاستثمار في وقت يخضع فيه قطاع المياه في إنجلترا وويلز، الذي تم خصخصته في عام 1989، لتدقيق مكثف بسبب مياه الصرف الصحي التي لوثت الأنهار والشواطئ وهزت ثقة الجمهور في هذا القطاع.
كما أعلنت الشركة أنها تخطط لإجمالي إنفاق يبلغ 12.9 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة التنظيمية الخمسية المقبلة، ومن المتوقع أن يوفر برنامج الاستثمار 7 آلاف فرصة عمل في وسط إنجلترا، وفقا لوكالة "رويترز".
ومن المتوقع أن تمثل الأسهم الجديدة حوالي 19% من رأس المال المصدر.
وتعد قطر حاليا ثالث أكبر مساهم في سيفرن ترنت بحصة تبلغ 4.6%، وفقا لبيانات من مجموعة بورصات لندن.
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