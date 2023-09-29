"دبي الإسلامي" يستحوذ على حصة في "تي.أو.إم" التركية للخدمات المصرفية الرقمية

أعلن بنك دبي الإسلامي، المساهم الأكبر في الإمارات من حيث حجم الموجودات، يوم الخميس استحواذه على حصة في مجموعة شركات "تي.أو.إم"، بما يتيح له دخول قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في تركيا.

وقال البنك في بيان حصلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) على نسخة منه، إنه سوف يستحوذ على حصة تبلغ 20% من أسهم مجموعة (تي.أوإم) مع إمكانية رفع حصته إلى 25% خلال 12 شهرا.

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وأضاف البيان أن بنك دبي الإسلامي ينظر إلى تركيا كوجهة استثمارية مثيرة لاهتمام المؤسسات المالية، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص على المدى المتوسط إلى البعيد".

ولم يوضح البيان القيمة المالية للصفقة.