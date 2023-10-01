سوق السعودية
تراجع أرباح "الوطنية للبناء" 19.5% إلى 26.2 مليون ريال في النصف الأول
بضغط من زيادة تكاليف التمويل إلى 19 مليون ريال
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أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية للبناء والتسويق، تراجع صافي أرباحها بنسبة 19.5% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 26.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 32.6 مليون ريال في النصف الأول من 2022.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع تكاليف التمويل إلى 19 مليون ريال للنصف الأول من 2023، على أساس سنوي، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة (السايبور).
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وأضافت "الوطنية للبناء"، أنها قامت في مايو الماضي، بزيادة حصة الاستثمار في صندوق نمو الاحساء العقاري الى 92% تقريباً وعلى أثرها قامت الشركة بتوحيد نتائج أعمالها مع نتائج أعمال الصندوق ونتج عن ذلك تحقيق أرباح استحواذ على الصندوق بلغت 6.4 مليون ريال.
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