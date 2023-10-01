تكليف "جيروم كابنس" بمنصب الرئيس التنفيذي لـ"سبيماكو الدوائية"

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن قبول طلب الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن صالح الخطاف بعدم تجديد عقده بحيث يكون آخر يوم عمل يوم السبت 30 سبتمبر 2023م، وتعيينه اعتباراً من 1 أكتوبر2023م وحتى 4 يناير 2024م مستشاراً لمجلس الإدارة لضمان استمرارية الأعمال وتقديم المشورة اللازمة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، أن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه يوم الخميس الماضي 28 سبتمبر 2023 تكليف جيروم كابنس بمنصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة اعتباراً من تاريخ 1 أكتوبر 2023م ليباشر مهام عمله من اليوم.

مادة اعلانية

ويشغل جيروم كابنس الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سبيماكو الدوائية، وهو حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الطبية الحيوية من جامعة بول ساباتييه – فرنسا، وحصل على العديد من الشهادات في المالية والاستراتيجية والاندماج والاستحواذ من جامعتي أكسفورد وكامبريدج بالمملكة المتحدة.

وأمضى الأستاذ جيروم كابنس أكثر من 30 عاماً من الخبرة المهنية في مجال قطاع الأدوية والرعاية الصحية، وقبل انضمامه لشركة سبيماكو الدوائية تولّى العديد من المناصب القيادية في Servier Group وBIOGARAN و Stago Group في فرنسا و AJ Group في مناطق جغرافية مختلفة.