عمومية "ميار القابضة" تقر تجزئة القيمة الاسمية إلى 50 هللة للسهم

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ميار القابضة، في اجتماعها يوم الخميس 28 سبتمبر 2023 على توصية مجلس الإدارة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 50 هللة للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم سيصبح 120 مليون سهم بدلاً من 6 ملايين سهم، ولا يوجد تغير في رأسمال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

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وأصبح قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين لأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التى قررت تقسيم الأسهم وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداء يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية.